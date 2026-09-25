Eventi e scadenze del 25 settembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Venerdì 25/09/2026

Appuntamenti:

Rome Future Week - Quarta edizione della Rome Future Week, il grande evento diffuso dedicato all'innovazione, alla sostenibilità e al futuro della Capitale, quest'anno con il tema "Mutations". Coinvolge attivamente imprese, startup, università, istituzioni e cittadini attraverso un ricco palinsesto di incontri distribuiti in varie location della città, con oltre 400 eventi previsti (da lunedì 21/09/2026 a domenica 27/09/2026)

Cersaie 2026 - Bologna, Palazzo dei Congressi - 43ª edizione del Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno. Il 21 ci sarà il convegno inaugurale "Energia sostenibile per la competitività". Partecipano, tra gli altri, il ministro Tommaso Foti ed Emanuele Orsini, presidente Confindustria (da lunedì 21/09/2026 a venerdì 25/09/2026)

81ª Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA 81) - General Debate - Incontro annuale dei Capi di Stato e di Governo che si tiene all'inizio della sessione dell'Assemblea generale, dove i leader mondiali illustrano le proprie posizioni e priorità nel contesto di sfide globali complesse e interconnesse. Khalilur Rahman del Bangladesh presiederà la sessione dedicata al tema "Ripristinare la fiducia, gestire la trasformazione: un'Organizzazione delle Nazioni Unite che consegue risultati a vantaggio di tutti" (da martedì 22/09/2026 a lunedì 28/09/2026)

Milano Fashion Week Women (MFW) - Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni Primavera/Estate 2027 (da martedì 22/09/2026 a lunedì 28/09/2026)

Women Economic Forum Europe 2026 - "Women Leaders Empowering Europe" - Castello di Tabiano, Parma - Prima edizione del Forum che riunirà istituzioni europee e internazionali, esponenti della finanza e delle imprese per discutere di finanza responsabile, investimenti, innovazione, sicurezza, con particolare attenzione alla "SheRecovery" e alle partnership per la ricostruzione economica dell'Ucraina. Interverranno, tra gli altri, Harbeen Arora Rai, Presidente e fondatrice del Women Economic Forum (WEF), Simona Lo Sinno, CFO di Crédit Agricole Italia, Laura Piovesan, Director General e Projects Directorate dell'European Investment Banking e Oleksandra Matviichuk, Premio Nobel per la Pace 2022 e attivista per i diritti umani (da giovedì 24/09/2026 a venerdì 25/09/2026)

Abilmente Autunno - Fiera di Roma - "Abilmente Roma" sarà il primo dei quattro appuntamenti (seguono Vicenza, Milano e Torino) nel calendario della manifestazione di Italian Exhibition Group (IEG). Parteciperanno appassionati, neofiti e curiosi di tutte le età in un'esperienza immersiva con oltre 170 brand espositori, workshop pratici, materiali introvabili, installazioni artistiche e progetti solidali (da giovedì 24/09/2026 a domenica 27/09/2026)

Rating sovrano - Italia - Moody's pubblica la revisione del merito di credito

Banca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

11:00 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Aeroporto di Milano Malpensa, T1 - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, sarà presente alla cerimonia di intitolazione dell'aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi

15:00 - GSE e Banco BPM - "Nuova energia per il futuro. Più valore per il Paese" - Sala delle Colonne di Banco BPM, Milano - Evento promosso da GSE e Banco BPM al quale interverranno, tra gli altri, Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Giuseppe Castagna, AD di Banco BPM, Vinicio Mosè Vigilante, AD del GSE e Aurelio Regina, Vice presidente Confindustria per l'Energia

Borsa:

Corea del Sud - Borsa di Seoul chiusa per festività (da giovedì 24/09/2026 a venerdì 25/09/2026)

Cina - Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BOT

Aziende:

Allcore - CDA: Relazione Semestrale

Bastogi - CDA: Relazione Semestrale

Bestbe Holding - CDA: Relazione Semestrale

Cloudia Research - CDA: Relazione Semestrale

Cloudia Research - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30.06.2026, sottoposta a revisione contabile limitata da parte della società di revisione

Danieli - CDA: Relazione Semestrale

Ecomembrane - CDA: Relazione Semestrale

Esautomotion - CDA: Relazione Semestrale

Fope - CDA: Relazione Semestrale

Ilpra - CDA: Relazione Semestrale

Maps - CDA: Relazione Semestrale

Mit Sim - CDA: Relazione Semestrale

Pasquarelli Auto - CDA: Relazione Semestrale

Predict - CDA: Relazione Semestrale

Sbe-Varvit - CDA: Relazione Semestrale

Siav - Appuntamento: Conference call con il mercato per la presentazione dei risultati

Smart Capital - CDA: Relazione Semestrale

Svas Biosana - CDA: Relazione Semestrale

Vinext - CDA: Relazione Semestrale





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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