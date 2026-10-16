Anthropic dialoga con Comptroller di New York dopo la lettera su sospensione IPO

(Teleborsa) - Anthropic ha avviato un confronto con il Comptroller (responsabile delle finanze pubbliche) di New York, Mark Levine, in seguito a una lettera inviata all'inizio della settimana in cui si chiedeva al laboratorio di intelligenza artificiale di posticipare la propria IPO. Lo ha riferito Bloomberg.



Nella lettera, indirizzata all'amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei, Levine ha esortato l'azienda a sospendere il processo di quotazione finché non avrà affrontato in modo completo e trasparente le preoccupazioni sollevate in merito alla sicurezza e alla governance dell'intelligenza artificiale. Secondo il documento, l'accordo sulla sicurezza — moralmente vincolante — sottoscritto il mese scorso con l'amministrazione Trump e diverse aziende del settore, tra cui Anthropic, non è sufficiente a gestire le sfide attuali.



Nella sua lettera, Levine sottolinea che Anthropic dovrebbe dare priorità alla definizione di un sistema di governance adeguato a rispondere alle preoccupazioni sollevate dall'azienda stessa e dai ricercatori del settore.



"Se dovessero quotarsi in borsa e si verificasse poi un incidente catastrofico legato alla sicurezza — di portata ben superiore a quanto visto finora — le conseguenze per il titolo sarebbero disastrose", ha affermato Levine durante l'intervista, aggiungendo che "è decisamente meglio prendersi un po' più di tempo adesso per risolvere la questione".



Secondo fonti informate sulla vicenda, Anthropic starebbe pianificando la quotazione in borsa già dal prossimo mese, con un'IPO che potrebbe eguagliare o superare il capitale raccolto da SpaceX nel suo debutto da record.

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