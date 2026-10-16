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Borsa: Profondo rosso per il Nasdaq-100, in discesa del 2,50%
Il Nasdaq-100 termina a 29.187,55 punti
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16 ottobre 2026 - 22.03
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Affonda sul mercato l'indice dei titoli tecnologici USA, che esibisce un -2,5% e chiude la seduta a 29.187,55 punti.
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