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Borsa: Profondo rosso per il Nasdaq-100, in discesa del 2,50%

Il Nasdaq-100 termina a 29.187,55 punti

In breve, Finanza
Borsa: Profondo rosso per il Nasdaq-100, in discesa del 2,50%
Affonda sul mercato l'indice dei titoli tecnologici USA, che esibisce un -2,5% e chiude la seduta a 29.187,55 punti.
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