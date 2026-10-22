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Borsa: Chiusura in rosso per Madrid, in calo del 2,12%

Ibex 35 archivia la giornata a 18.913,5 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Madrid, in calo del 2,12%
Ribasso per Madrid, in flessione del 2,12%, termina le contrattazioni a 18.913,5 Euro.
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