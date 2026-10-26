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Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,73%)
Ibex 35 passa di mano in avvio a 18.851,5 Euro
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26 ottobre 2026 - 09.18
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Debole indice azionario della Borsa di Madrid, in calo dello 0,73%, dopo aver iniziato a 18.851,5 Euro.
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