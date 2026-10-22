Deploiable debutta con un round da 500mila euro per sviluppare prodotti AI

Fondata da Roberto Macina, Valentina Iannucci e Alessandro Piccinini, la società punta sui mercati di nicchia e sulle PMI

(Teleborsa) - Capire dove l’intelligenza artificiale puo` creare valore non basta. E nemmeno sviluppare uno strumento AI senza sapere quale problema debba risolvere. E` da questa distanza tra strategia e tecnologia che nasce Deploiable, che sfrutta le potenzialita` dell’AI per portare sul mercato soluzioni AI-native partendo da bisogni reali di aziende o dallo scouting di nicchie di mercato.



Il posizionamento di Deploiable nasce da un doppio punto di osservazione. Da una parte, un limite dell’offerta oggi disponibile sul mercato, che vede l’intelligenza artificiale solo come un nuovo strumento per ottimizzare i processi interni e ridurre i costi, e non come una strategia che possa dare risultati concreti e misurabili in termini di business. Dall’altra, sfidare il classico ciclo delle startup, che vede delle regole molto canoniche fatte di investimenti sempre piu` ingenti a seguito di risultati di crescita, ma che paga lo scotto - almeno in Europa - di poche exit rispetto ad ecosistemi piu` 'speculativi'.



"Oggi molte aziende che vogliono innovare si trovano davanti a due strade: innovare dall’interno se ci sono le giuste competenze o cercare innovazione dal mercato. Molto spesso quest’ultima strada si ferma perche´ startup e industria parlano due lingue finanziarie diverse", spiega Roberto Macina, co-fondatore e CEO di Deploiable. "Deploiable nasce per portare un nuovo modo di innovare usando l’intelligenza artificiale, che velocizza drasticamente lo sviluppo di prodotti che possano generare metriche e fatturato rapidamente. L’obiettivo non e` creare unicorni ma prodotti innovativi appetibili per piccole e medie imprese che possano essere acquisiti come delle 'micro-exit'".



Si tratta di un modello di product lab ancora poco diffuso in Italia e in Europa, che Macina e il team hanno l’ambizione di portare nel mercato europeo ispirandosi a modelli gia` sviluppati negli Stati Uniti.



A sostenere questo percorso, con un primo round di investimento da 500mila euro, c’e` il fondo Cannonball e i business angel Alessandro Rimassa, Claudio Enriquez, Enrico Reggiani e Mirko Faiozzo.



A guidare questo percorso e` Roberto Macina, imprenditore italiano e ingegnere informatico, che ha costruito la propria esperienza tra startup, innovazione digitale e venture building. Al suo fianco ci sono i cofondatori Valentina Iannucci, Strategy Lead, e Alessandro Piccinini, Deployment Lead, che con lui compongono il Consiglio di Amministrazione di Deploiable.

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