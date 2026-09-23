Per hlpy nuovo round finanziamento da 20 milioni e l'acquisto di Carvoilà

(Teleborsa) - hlpy, scale-up italiana attiva nelle tecnologie per la mobilità sostenibile, annuncia un nuovo round di finanziamento da 20 milioni di euro e l’acquisizione del 100% del capitale di Carvoilà, società specializzata nei servizi di movimentazione e logistica dei veicoli.



L’operazione rappresenta un ulteriore passo nella strategia di crescita per linee esterne intrapresa da hlpy, finalizzata ad ampliare progressivamente il perimetro dei servizi offerti lungo l’intera filiera automotive e a consolidare il proprio ruolo di orchestratore paneuropeo dei servizi al veicolo.



Il round di finanziamento, strutturato attraverso una componente equity e una componente debito, è destinato ad acquisizioni strategiche. Nell’ambito dell’operazione, fa il proprio ingresso nel capitale BNP Paribas BNL Equity Investments (BBEI), società del Gruppo BNP Paribas specializzata negli investimenti di minoranza in piccole e medie imprese italiane.



L’acquisizione di Carvoilà permette a hlpy di rafforzare ulteriormente la propria posizione nel mercato europeo, con un impatto già previsto a partire dal 2026. Con l’ingresso della società nel gruppo, hlpy si avvicina ulteriormente all’obiettivo di superare i 100 milioni di euro di ricavi ricorrenti entro il 2027. Inoltre, l'integrazione porterà a una maggiore efficienza operativa e a un'espansione significativa della rete di servizi offerti, consolidando la leadership di hlpy come piattaforma digitale di riferimento nel settore della mobilità.

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