FlexyGrid chiude round finanziamento per sviluppo piattaforma energy management

(Teleborsa) - FlexyGrid, startup innovativa italiana operante nel settore energetico, ha chiuso un round di finanziamento seed da 750mila euro, sottoscritto per due terzi da investitori privati esteri e dal venture builder romano Techbricks.



Le risorse sono destinate allo sviluppo tecnologico e di mercato della piattaforma proprietaria di energy management, che aggrega e controlla risorse energetiche distribuite e flessibili — sistemi di accumulo, colonnine di ricarica, pompe di calore, impianti fotovoltaici, carichi industriali modulabili — monetizzandone la flessibilità sui mercati italiani. La piattaforma, basata su intelligenza artificiale, IoT e certificazione blockchain dei dati, opera secondo un modello asset-light: non possiede impianti e non assume rischio di mercato, ma abilita i proprietari degli asset ad accedere ai mercati della flessibilità ottimizzandone il proprio ritorno economico.



FlexyGrid è accreditata su tutti e tre i progetti pilota dei mercati locali della flessibilità (MLF): RomeFlex con ARETI, MiNDFlex con Unareti ed EDGE con e-distribuzione, ai quali si aggiunge la partecipazione in via di finalizzazione a LiveGrid di AcegasApsAmga a Trieste.



FlexyGrid prevede di lanciare un nuovo round di finanziamento seed pre-Serie A nel primo trimestre del 2027, destinato a sostenere il posizionamento di mercato e l'estensione dell'operatività a ulteriori mercati della flessibilità in Italia e in alcuni Paesi europei selezionati.

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