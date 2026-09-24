Island valutata 6,4 miliardi di dollari nel round Series F

(Teleborsa) - Island, la piattaforma di controllo "agent-based" per le aziende, ha annunciato un round di finanziamento Series F da 400 milioni di dollari che porta la valutazione della società a 6,4 miliardi di dollari, più che raddoppiando il valore rispetto al 2024. Il round è stato guidato da Evolution Equity Partners, con la partecipazione di investitori sia esistenti che nuovi.



"Le aziende stanno ripensando l'architettura fondamentale del lavoro. Island risponde a questa esigenza con un vantaggio unico: è in grado di osservare e governare le attività di persone e agenti mentre interagiscono con applicazioni e dati, ovunque ciò avvenga - ha dichiarato Richard Seewald, fondatore e Managing Partner di Evolution Equity Partners - Island ha già dimostrato di saper creare una nuova categoria di mercato, sostituire tecnologie obsolete e accelerare la trasformazione del business dei clienti, dal browser alla rete. Estendendo la propria visione alla protezione di browser, endpoint, reti e dati, Island ha realizzato lo strato di controllo fondamentale per la prossima generazione di informatica aziendale".



Al round hanno partecipato gli investitori esistenti Prysm Capital, Sequoia Capital, Coatue Management, Cyberstarts, Insight Partners, J.P. Morgan Growth Equity Partners, Alta Park Capital, Georgian, G Squared e Squarepoint, oltre a un ulteriore investimento personale dell'imprenditore della cybersecurity Dmitri Alperovitch.



"Siamo entrati in una nuova era in cui persone e agenti AI lavorano fianco a fianco. Proprio come gli esseri umani, anche gli agenti necessitano del contesto, degli accessi, dei sistemi di sicurezza e della responsabilità adeguati per operare con successo - ha affermato Mike Fey, CEO e co-fondatore di Island - Island ha creato il primo Enterprise Browser per proteggere l'ambiente di lavoro principale delle persone. Successivamente, abbiamo esteso la nostra offerta alla protezione dei dati e alla DLP (Data Loss Prevention), per poi sviluppare un'architettura SASE di nuova generazione partendo dall'endpoint. Queste funzionalità integrate offrono a CIO, CISO e responsabili delle business unit un framework unificato per sicurezza, produttività e governance, applicabile ovunque si svolga il lavoro umano e quello basato su agenti".

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