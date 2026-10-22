Francoforte: andamento negativo per Bayer
(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia chimico-farmaceutica, in flessione del 2,02% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bayer, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le tendenza di medio periodo del produttore tedesco di farmaci si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 44,11 Euro. Supporto stimato a 43,53. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 44,69.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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