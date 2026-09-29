Francoforte: in calo Bayer
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia chimico-farmaceutica, che presenta una flessione del 2,01%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Bayer rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve del produttore tedesco di farmaci è in rafforzamento con area di resistenza vista a 50,41 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 49,38. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 51,44.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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