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Francoforte: andamento negativo per BMW

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per BMW
Composto ribasso per il produttore di auto di Monaco, in flessione del 2,45% sui valori precedenti.
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