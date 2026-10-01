Francoforte: scambi negativi per Bayer
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia chimico-farmaceutica, che presenta una flessione del 2,29%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bayer, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico del produttore tedesco di farmaci segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 46,59 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 47,27. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 46,32.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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