Francoforte: scambi negativi per Bayer

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia chimico-farmaceutica , che presenta una flessione del 2,29%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bayer , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico del produttore tedesco di farmaci segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 46,59 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 47,27. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 46,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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