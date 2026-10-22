Francoforte: positiva la giornata per Merck KGaA

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia farmaceutica tedesca , che avanza bene dell'1,90%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Merck KGaA mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,15%, rispetto a +0,42% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dalla società chimico-farmaceutica restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 146,4 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 142,5. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 140,1, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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