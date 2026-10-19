Merck acquista Silence Therapeutics per oltre 1 miliardo di dollari

La biotech londinese vola a Wall Street

(Teleborsa) - Merck ha siglato un accordo definitivo per acquisire Silence Therapeutics , società biotech con sede nel Regno Unito, focalizzata sulla progettazione e lo sviluppo di terapie innovative a base di siRNA.



L'operazione, il cui perfezionamento è atteso nel primo trimestre 2027, prevede un corrispettivo di 20 dollari in contanti per ogni American Depositary Share (ADS) di Silence, per un enterprise value di 1,1 miliardi di dollari e un equity value di circa 1,3 miliardi di dollari. Il prezzo esprime un premio dell'82% rispetto a quello medio ponderato degli ultimi 30 giorni.



"L'acquisizione pianificata di Silence Therapeutics rafforzerà la nostra capacità di servire i pazienti affetti da malattie rare e specialistiche mirate", ha dichiarato Kai Beckmann, presidente e CEO di Merck.



"Siamo lieti di aver raggiunto questo accordo con Merck, a seguito di un processo di vendita competitivo, che offre un valore significativo, immediato e certo ai nostri azionisti", ha dichiarato Iain Ross, amministratore delegato ad interim e presidente di Silence Therapeutics.



Al momento, le azioni Silence Therapeutics volano a Wall Street con un rialzo di oltre il 125% mentre Merck KGaA cede circa l'1% a Francoforte.

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