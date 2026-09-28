Merck, accordo di licenza da oltre 2 miliardi di dollari con SciBrunch Therapeutics

Upfront di 400 milioni e pagamenti legati a milestone scientifiche

(Teleborsa) - Merck ha concordato di acquisire in licenza un potenziale trattamento oncologico da SciBrunch Therapeutics, in un'operazione che potrebbe valere oltre 2 miliardi di dollari per la società di biotecnologie privata, attualmente in fase di sviluppo clinico.



Lunedì Merck ha reso noto che l'accordo conferisce all'azienda farmaceutica i diritti esclusivi a livello mondiale per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di SPR2015, un inibitore ingegnerizzato mirato a una delle forme mutate più diffuse del gene KRAS riscontrate nei tumori umani.



Merck ha dichiarato che effettuerà un pagamento iniziale di 400 milioni di dollari a favore di SciBrunch. La società biotecnologica potrà inoltre ricevere pagamenti legati al raggiungimento di obiettivi specifici relativi allo sviluppo, alla commercializzazione e ad altre attività per diverse indicazioni terapeutiche; tali pagamenti potrebbero portare il valore complessivo potenziale dell'operazione a 2,13 mili ardi di dollari.

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