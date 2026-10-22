Milano 17:13
48.406 -2,49%
Nasdaq 17:13
29.071 -2,52%
Dow Jones 17:13
52.677 -0,34%
Londra 17:13
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Francoforte 17:12
25.376 -1,05%

Leading indicator USA (MoM) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Leading indicator USA (MoM) in settembre
USA, Leading indicator in settembre su base mensile (MoM) 0%, in aumento rispetto al precedente -0,1% (la previsione era -0,1%).
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