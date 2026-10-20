Milano 17:35
49.071 -0,03%
Nasdaq 17:48
29.565 +0,12%
Dow Jones 17:48
52.444 +0,92%
Londra 17:35
10.733 -0,29%
Francoforte 17:35
25.304 -0,06%

Apertura cantieri USA (MoM) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Apertura cantieri USA (MoM) in settembre
USA, Apertura cantieri in settembre su base mensile (MoM) -5,2%, in aumento rispetto al precedente -5,9% (la previsione era +1,9%).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
Condividi
```