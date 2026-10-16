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USA, Prezzi export (MoM) in settembre

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USA, Prezzi export (MoM) in settembre
USA, Prezzi export in settembre su base mensile (MoM) +2,2%, in aumento rispetto al precedente +1,2% (la previsione era +1%).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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