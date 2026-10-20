Milano 17:35
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USA, Permessi edilizi (MoM) in settembre

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USA, Permessi edilizi (MoM) in settembre
USA, Permessi edilizi in settembre su base mensile (MoM) -0,2%, in aumento rispetto al precedente -2,1% (la previsione era -1,3%).
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