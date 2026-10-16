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/ Prezzi import USA (MoM) in settembre
Prezzi import USA (MoM) in settembre
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16 ottobre 2026 - 14.35
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Prezzi import in settembre su base mensile (MoM) +1,1%
, in aumento rispetto al precedente +0,5% (la previsione era +0,9%).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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