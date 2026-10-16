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Produzione industriale USA (MoM) in settembre

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Produzione industriale USA (MoM) in settembre
USA, Produzione industriale in settembre su base mensile (MoM) +0,7%, in aumento rispetto al precedente +0,1% (la previsione era +0,4%).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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