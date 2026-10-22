Londra: si concentrano le vendite su Pearson
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società internazionale di formazione, con una flessione del 3,05%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Pearson rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Pearson. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 13,49 sterline. Primo supporto visto a 13,02. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 12,84.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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