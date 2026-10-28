Milano 14:58
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Dow Jones 14:58
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Londra: calo per Pearson

Migliori e peggiori, In breve
Londra: calo per Pearson
Si muove verso il basso la società internazionale di formazione, con una flessione dell'1,92%.
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