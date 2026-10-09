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Londra: si concentrano le vendite su Vodafone

Migliori e peggiori, In breve
Londra: si concentrano le vendite su Vodafone
Seduta in ribasso per il gruppo britannico telefonico, che mostra un decremento del 3,14%.
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