Madrid: andamento negativo per Sacyr

(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici , in flessione dell'1,83% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Sacyr rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le tendenza di medio periodo di Sacyr si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 3,985 Euro. Supporto stimato a 3,953. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 4,017.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```