Madrid: si concentrano le vendite su IAG

(Teleborsa) - Retrocede International Airlines Group , con un ribasso del 2,26%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la multinazionale del settore aereo rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di IAG rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,915 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,871. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,959.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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