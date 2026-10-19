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Madrid: in calo IAG

Migliori e peggiori, Trasporti
Madrid: in calo IAG
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per International Airlines Group, che presenta una flessione del 2,03% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo della multinazionale del settore aereo ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 4,861 Euro. Supporto a 4,804. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 4,918.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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