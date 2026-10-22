MEF, il 27 ottobre in asta BTP Short Term e BTP€i per complessivi 3,5 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha annunciato che martedì 27 ottobre andranno all'asta BTP per un ammontare fino a 3,5 miliardi di euro. Il regolamento di tutte le emissioni è fissato per giovedì 29 ottobre.



Nel dettaglio, il Tesoro collocherà tra 1,5 e 2 miliardi di BTP Short Term con scadenza 30/10/2028 e cedola annuale del 3,00%; tra 500 e 750 milioni di euro del BTP€i 15 Anni con scadenza 15/09/2032 e cedola annuale del 1,25%; tra 500 e 750 milioni di euro del BTP€i 30 Anni con scadenza 15/09/2035 e cedola annuale del 2,35%.

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