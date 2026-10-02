MEF, lunedì buyback per massimi 5 miliardi di euro su tre BTP in scadenza nel 2029

(Teleborsa) - Il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha annunciato che lunedì 5 ottobre 2026 effettuerà, presso la Banca d'Italia, un'asta di riacquisto di titoli sul mercato, tramite asta competitiva, riservata agli operatori Specialisti in titoli di Stato, per un importo massimo di 5 miliardi di euro. L'operazione utilizzerà le eccedenze di cassa disponibili sul "Conto disponibilità" detenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia.



I titoli oggetto del riacquisto saranno: BTP IT0005660052 scadenza 15/01/2029 e cedola 2,35%; BTP IT0005467482 scadenza 15/02/2029 e cedola 0,45%; BTP IT0005689960 scadenza 15/03/2029 e cedola 2,40%.



Il giorno stabilito per l'asta, entro le ore 11, gli operatori Specialisti potranno presentare fino ad un massimo di cinque offerte di cessione per ogni titolo, da inoltrare alla Banca d'Italia secondo le modalità tecniche stabilite nella Convenzione stipulata dalla Banca d'Italia medesima con gli operatori ammessi a partecipare all'operazione. Il MEF si riserva la facoltà di non accogliere offerte di cessione presentate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato. Il regolamento dell'operazione è fissato per mercoledì 7 ottobre 2026.

Condividi

```