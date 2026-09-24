Asta BTP, collocati 4,5 miliardi di euro. Rendimento a 2 anni in rialzo di oltre 60 punti base

Oltre 7 miliardi la domanda complessiva

(Teleborsa) - Il MEF ha collocato complessivi 4,5 miliardi di euro attraverso tre emissioni di BTP, la cui domanda complessiva ha raggiunto circa 7,4 miliardi.



In dettaglio, sul Btp al 3% con scadenza 30 ottobre 2028 sono stati assegnati 2,5 miliardi di euro, pari all'importo massimo offerto, a fronte di richieste per 4,106 miliardi. Il rendimento è salito al 3,64%, 62 punti base in più rispetto all'asta precedente. Il rapporto di copertura è stato di 1,64 e il prezzo di aggiudicazione di 98,8.



Un miliardo di euro è andato al BtpEi all'1,1% con scadenza 15 agosto 2031, a fronte di richieste per 1,634 miliardi. Il rendimento lordo si è attestato all'1,57%, con un rapporto di copertura di 1,63 e un prezzo di aggiudicazione di 97,81.



Assegnato un miliardo di euro anche alla terza emissione, il BtpEi al 2% con scadenza 15 febbraio 2037, a fronte di richieste per 1,645 miliardi. Il rapporto di copertura è stato di 1,65 e un prezzo di aggiudicazione di 96,29. Anche in questo caso si è registrato un aumento del rendimento lordo, salito di 38 punti base rispetto all'asta precedente, attestandosi al 2,42%.

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