Tesoro, collocati BTP e CCTeu per 8 miliardi con rendimenti in rialzo

Rendimenti BTP al top da ottobre 2023

(Teleborsa) - Stamane il Tesoro ha collocato BTP e CCTeu per l'intero ammontare complessivo offerto di 8 miliardi di euro. La data di regolamento è fissata al 1° ottobre.



Nel dettaglio, è stata assegnata la prima tranche di BTP a 5 anni con scadenza 1° febbraio 2032, rendimento, al top da ottobre 2023, del 4,08% (+63 punti base) per 3,5 miliardi. A fronte di una domanda di circa 5,4 miliardi, il rapporto di copertura è stato di 1,54 con un prezzo di aggiudicazione di 99,58.



Inoltre, il MEF ha piazzato nella terza tranche di BTP a 10 anni per 3 miliardi, con scadenza 1° ottobre 2036, rendimento del 4,58% (+49 bp), anch'esso al massimo da ottobre 2023, e rapporto di copertura 1,56 considerate le richieste per quasi 4,7 miliardi. Il prezzo di aggiudicazione è di 95,76.



Infine, è stata collocata la nona tranche di CCTeu T.V. 10 anni per 1,5 miliardi, scadenza 15 aprile 2036, rendimento del 3,38%, rispetto a una domanda di oltre 2,6 miliardi per un rapporto di copertura dell'1,75. Il prezzo di aggiudicazione è stato di 98,88.

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