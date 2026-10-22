Pirelli, Tronchetti: con BKT "è l’inizio di un percorso", pronti per "una storia di successo"

(Teleborsa) - L'intesa annunciata da Pirelli
con il gruppo BKT
rappresenta il primo passo di una strategia di lungo termine in India. E' quanto ha spiegato Marco Tronchetti Provera
, durante la conference call di presentazione dell'accordo siglato oggi
finalizzato a cogliere le opportunità offerte dal mercato dei pneumatici car nel Paese.
"Partiamo da una fase di avvio
, fornendo tecnologia, creando tecnologia e investendo capitali per gettare le basi di qualcosa di più importante in prospettiva, agendo insieme e in sintonia con la famiglia Poddar
". Per il presidente esecutivo di Pirelli, il mercato indiano sta attraversando una fase di forte modernizzazione e offre prospettive rilevanti per il segmento premium. "Insieme, penso che potremo dare il via a una storia di successo
, e siamo impegnati per il futuro" e, in quest'ottica, "per noi questo accordo si inserisce perfettamente nella nostra strategia, quella di puntare sulla fascia alta e sul local-for-local, è solo l'inizio di un percorso".
"E' un accordo industriale", nessuna implicazione sull'azionariato
Tronchetti Provera ha poi escluso qualsiasi collegamento tra la partnership con BKT e l'assetto azionario di Pirelli. Alla domanda su possibili sviluppi futuri anche sul fronte dell'azionariato, la risposta è stata netta: "No, è un accordo industriale"
. Il presidente esecutivo ha inoltre indicato che il mercato indiano potrà contribuire per circa il 3%
ai ricavi del gruppo entro il 2030. Sul valore economico dell'operazione è intervenuto il ceo Andrea Casaluci
, precisando che il potenziale
complessivo raggiunge circa 200 milioni di euro
, considerando sia la partnership annunciata oggi sia le importazioni previste nell'ambito dell'accordo.
"Prodotti eccellenti e ottimo team" per continuare a crescere all'estero
"Stiamo già investendo negli Stati Uniti, in Arabia Saudita e ora anche in India. Quindi ora siamo concentrati sul portare a termine ciò che abbiamo in programma
". Una volta completato, "saremo pronti ad aprirci ad altri mercati". La fiducia nell'espansione internazionale deriva dalla forza dell'offerta tecnologica del gruppo: "Il motivo è molto semplice. Abbiamo prodotti davvero eccellenti
" e "abbiamo un ottimo team
di persone".
Sullo sviluppo dell’intesa con BKT, Casaluci ha invitato alla prudenza, sottolineando che "E' troppo presto per parlare di investimenti relativi alla seconda fase
", anche se la crescita attesa del segmento premium in India lascia spazio all'ottimismo: "gli elementi chiave, ovvero il fattore scatenante per la seconda fase, sarà la crescita del mercato di fascia alta
".
Tronchetti Provera ha infine ricordato le opportunità legate alle tecnologie sviluppate dal gruppo, spiegando che "noi abbiamo tecnologie preziose
" e che l’esperienza maturata nella cybersecurity e nei sistemi di controllo ha aperto un dialogo con il Ministero della Difesa
per applicazioni legate alla sicurezza dei veicoli.