Pirelli, accordo con BKT per la produzione in India e costituzione di una JV paritetica

L'intesa prevede la produzione in India di 800mila pneumatici premium car Pirelli entro il 2030 cogliendo crescenti opportunità

(Teleborsa) - Pirelli ha sottoscritto con Balkrishna Industries (BKT) un accordo strategico finalizzato a cogliere le opportunità offerte dal mercato indiano dei pneumatici car.



L'India - si legge in una nota - è oggi uno dei mercati automotive più attrattivi al mondo, con le immatricolazioni auto stimate in aumento del 5-7% annuo nel periodo 2025-2030 e un mercato dei pneumatici premium car previsto in crescita di quasi cinque volte.



I termini dell'accordo

La partnership, che unisce la leadership tecnologica di Pirelli nell'alto di gamma con il posizionamento industriale e la forte presenza locale di BKT, prevede una prima fase basata su un accordo di off-take, attraverso il quale BKT produrrà, in un proprio impianto di nuova realizzazione dotato delle tecnologie più avanzate, fino a 800.000 pneumatici a marchio Pirelli entro il 2030, con gli specifici standard tecnologici e qualitativi di quest’ultima.



L'accordo apre la strada a una seconda fase che prevede, al verificarsi di determinate condizioni, la costituzione di una joint venture paritetica e la realizzazione di un impianto produttivo dedicato ai pneumatici car High Value, sia a marchio Pirelli sia a marchio BKT, destinati al mercato indiano e ad altri mercati internazionali.



Le opportunità

Per Pirelli, attualmente presente in India solo da un punto di vista commerciale, l’intesa costituisce un passo significativo per rafforzare il proprio posizionamento in un Paese caratterizzato da un elevato potenziale e da una crescente domanda di pneumatici High Value, segmento sul quale è focalizzata Pirelli.



Per BKT, l’accordo sostiene l’espansione dell’azienda nel segmento dei pneumatici per autovetture e si prevede che generi nuove opportunità sia sul mercato domestico sia su quelli internazionali.



Le parole del management

Marco Tronchetti Provera, Presidente Esecutivo di Pirelli, ha dichiarato: "L'India sta assumendo un ruolo sempre più centrale nell’evoluzione dell’industria automobilistica globale, grazie alla crescita del mercato, allo sviluppo della mobilità e al progressivo rafforzamento delle competenze industriali e tecnologiche del Paese. L’accordo con BKT, partner industriale di primo piano con solide radici in India e una significativa presenza internazionale, rappresenta per Pirelli una scelta strategica che ci consentirà di rafforzare la nostra posizione in uno dei mercati con le maggiori prospettive di crescita e di accompagnarne l’evoluzione facendo leva sulle nostre competenze, sull’innovazione e sul posizionamento nei segmenti a maggior valore".



Arvind Poddar, Chairman e Managing Director di Balkrishna Industries, ha dichiarato: "Questa partnership unisce competenze complementari per cogliere le opportunità offerte da un mercato in crescita, creando al contempo valore per entrambe le società".



Andrea Casaluci, CEO di Pirelli, ha aggiunto: "Siamo convinti che la collaborazione tra BKT, con la sua eccellenza industriale e la conoscenza del mercato, e Pirelli, con le sue tecnologie innovative e il posizionamento nell’alto di gamma, non solo aprirà nuove opportunità per entrambi i gruppi ma contribuirà anche alla crescente domanda di prodotti premium del mercato indiano dei pneumatici. Le prospettive del mercato automotive nazionale, e in particolare dei prodotti premium della partnership, sono molto promettenti. È il momento giusto per cogliere questa opportunità".



Rajiv Poddar, Joint Managing Director di Balkrishna Industries, ha commentato: "Quando un marchio affermato a livello globale come Pirelli sceglie BKT, è un riconoscimento della forza produttiva, della qualità e delle competenze che abbiamo costruito nel corso di decenni. Siamo orgogliosi di mettere la nostra scala industriale al servizio di questa partnership e dei clienti non solo in India, ma anche nei nostri mercati internazionali. La leadership tecnologica di Pirelli e le capacità industriali di BKT costituiscono insieme una solida base per creare valore duraturo".

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