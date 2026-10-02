Pirelli: Marco Tronchetti Provera ha il 29,89%, Goldman Sachs il 5,30%

(Teleborsa) - Marco Tronchetti Provera ha complessivamente una partecipazione del 29,89% (tutta in azioni e nessun derivato) in Pirelli , produttore italiano di pneumatici quotato su Euronext Milan. È quando emerge dalle comunicazioni della Consob sulle partecipazioni rilevanti. In precedenza, era al 26,49%.



La comunicazione è stata effettuata da Marco Tronchetti Provera, soggetto che controlla - per il tramite di Marco Tronchetti

Provera & C. e Camfin - Camfin Alternative Assets (CAA), al fine di comunicare il superamento della soglia del 10% con riferimento alla partecipazione detenuta da CAA in Pirelli. CAA, in data 23 settembre 2026, ha acquisito 36.274.000 azioni Pirelli, pari al 3,34% del relativo capitale sociale. Ad esito di tali acquisti, il dichiarante, tramite Longmarch Holding (3,39%), Camfin (15,53%) e CAA che ha appunto incrementato la propria partecipazione in Pirelli dal precedente 7,63% al 10,97%, detiene indirettamente il 29,89% del capitale di Pirelli.



Separamente, è anche emerso che Goldman Sachs ha una partecipazione complessiva del 5,30% in Pirelli, con il 2,02% in azioni e il 3,28% tramite strumenti finanziari, datata 24 settembre.

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