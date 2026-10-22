Lucisano Media, Intesa lima target price ma vede secondo semestre più solido

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha abbassato a 1,75 euro per azione (dai precedenti 1,80 euro) il target price su Lucisano Media Group , società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e distribuzione audiovisiva, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo, visto l'upside potenziale del 68%.



Gli analisti scrivono che, sebbene i risultati a livello di ricavi siano stati deludenti, la redditività si è mantenuta relativamente solida. Ritengono tuttavia che la società sia ben posizionata per un'accelerazione nel secondo semestre, sostenuta da un intenso piano di produzione e da un calendario di uscite più ricco. Inoltre, il trend del settore rimane favorevole: gli incassi al botteghino e l'affluenza nelle sale hanno continuato a crescere durante l'estate, con luglio che ha registrato la migliore performance di sempre.



Intesa ha rivisto al ribasso le stime per recepire i risultati del primo semestre 2026 e tenere conto di fattori specifici sia dell'azienda che del settore. Le previsioni sul margine EBITDA sono ora più vicine alla media storica che ai picchi registrati in alcuni degli anni passati.



(Foto: Krists Luhaers on Unsplash)

Condividi

```