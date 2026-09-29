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Rialzo in agguato per International Paper

Finanza
Rialzo in agguato per International Paper
(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre
Seduta molto negativa per il produttore mondiale di carta ed imballaggi, tra i componenti dell'S&P-500, che perde terreno e mostra una discesa del 2,91%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.


Operatività odierna:
Lo status tecnico di International Paper favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 34 USD con stop loss fissato a quota 44,33 Dollari USA, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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