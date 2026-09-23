Rialzo in agguato per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre

Protagonista il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , che chiude la seduta con un rialzo del 6,41%.





Operatività odierna:

Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 0,7872 sterline, con stop loss stimato ad un prezzo di 0,7102 pounds, con eventualità di guadagno in tempi brevi.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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