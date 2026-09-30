A2A costituisce primo Programma di Euro Commercial Paper da 1,5 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il CdA di A2A ha deliberato la costituzione di un Programma di Euro Commercial Paper (Programma ECP) per un ammontare nominale massimo di 1,5 miliardi di euro e ha autorizzato l'emissione, entro il 30 aprile 2029, di una o più serie di Euro Commercial Paper non subordinate, non garantite e non convertibili a valere sul Programma ECP.



L'ammontare nominale complessivo di titoli di volta in volta in circolazione non potrà eccedere l'ammontare massimo del Programma ECP.

Il nuovo Programma ECP consentirà ad A2A di diversificare ulteriormente gli strumenti di finanziamento a breve termine in un'ottica di maggiore flessibilità e ottimizzazione finanziaria.

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