Saipem-Subsea7, Equita su possibile closing nel 2027: "notizia leggermente negativa sul timing"

Fusione non a rischio.

(Teleborsa) - Il closing della fusione tra Saipem e Subsea7 entro fine 2026 appare sempre meno probabile, secondo MF, a causa del protrarsi delle procedure antitrust. Equita ha però notato che il quadro regolatorio non presenta novità sostanziali: in Brasile il Tribunale del Cade potrebbe pronunciarsi il 4 novembre, dopo gli appelli di Petrobras e Abep contro l'approvazione senza condizioni di giugno; la procedura Ue è sospesa dal 25 agosto senza nuova scadenza ufficiale; in Australia la decisione è attesa il 1° dicembre. Finora 10 autorità su 16 hanno dato il via libera.



Da monitorare la scadenza del 31 dicembre 2026 prevista dall'accordo per le condizioni sospensive, oltre la quale l'intesa si risolverebbe automaticamente senza modifiche concordate. Considerando il "forte razionale industriale", Equita ritiene "probabile una proroga consensuale", che consentirebbe di chiudere nel primo trimestre 2027. L'accordo prevede anche la facoltà di recesso se le autorità imponessero cessioni di asset per oltre 500 milioni: ipotesi che Equita giudica a bassa probabilità e che non escluderebbe un nuovo accordo tra le parti.



"La notizia è leggermente negativa sul timing, ma non modifica sostanzialmente la nostra valutazione sulla probabilità di completamento", conclude Equita, secondo cui il rischio principale è uno slittamento del closing e quindi un avvio lievemente ritardato dell'integrazione e delle sinergie annue attese di 300 milioni, più che il mancato perfezionamento.

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