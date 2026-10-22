SIT crolla in Borsa in assenza di notizie

(Teleborsa) - Seduta da dimenticare a Piazza Affari per SIT , società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e la misurazione dei consumi. Il titolo è sospeso per eccesso di ribasso, dopo essere arrivato a perdere anche l'11,7% rispetto alla chiusura di ieri. Il brusco movimento, accompagnato da volumi ben sopra la media, avviene in assenza di notizie o studi di analisti che riguardano la società.



Il controvalore a metà seduta è di circa 154 mila euro, rispetto ai 14 mila euro medi nell'intera seduta nell'ultimo mese. Il flottante della società è del 21%.



Il prossimo catalyst è il CdA del 4 novembre 2026 per l'approvazione dell'informativa periodica aggiuntiva al 30 settembre 2026.

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