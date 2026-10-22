SosTravel, CFO SIM taglia target price ma de-rating da inizio anno è "eccessivamente severo"

(Teleborsa) - CFO SIM ha abbassato a 0,55 euro per azione (dai precedenti 0,60 euro) il target price su SosTravel.com , società che opera nel mercato dei servizi di assistenza al viaggiatore e quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 188%.



Gli analisti hanno scritto che la società ha pubblicato risultati del primo semestre 2026 sono stati significativamente influenzati dalla transizione in corso del proprio modello di business, volta a ridurre l'esposizione ai contratti di tipo "empty-for-full" e ad accrescere il contributo di attività più diversificate e a maggiore visibilità. L'avvio della gestione diretta di strutture alberghiere, unitamente alla costante crescita dei servizi digitali per i passeggeri, dovrebbe sostenere lo sviluppo del gruppo e migliorare il profilo dei ricavi.



A seguito della pubblicazione dei risultati, CFO SIM ha aggiornato le stime tenendo conto di: 1) un adeguamento di ricavi e costi operativi, 2) un affinamento delle dinamiche del capitale circolante netto e 3) una riduzione degli investimenti (Capex) nel periodo 2026-2028. L'effetto combinato di tali interventi determina una flessione media della stima sull'EBITDA del 3,2% nel triennio 2026-2028, con un conseguente incremento dell'indebitamento finanziario netto.



"Riteniamo che il de-rating registrato dall'inizio dell'anno sia stato eccessivamente severo, non riflettendo adeguatamente i fondamentali della società né il potenziale di medio termine delle sue nuove iniziative di crescita", si legge nella ricerca.

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