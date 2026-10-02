Directa SIM: EnVent conferma OUTPERFORM e alza Target Price

(Teleborsa) - EnVent ha pubblicato l’Equity Research Update H1 2026 su Directa SIM , broker italiano che offre servizi di trading online a investitori privati e istituzionali, confermando il rating OUTPERFORM e alzando il target price a €10,50 per azione (da €9,83), che implica un potenziale upside del 31% rispetto al prezzo di chiusura del 30 settembre.



Secondo EnVent, gli indicatori del primo semestre 2026 hanno superato le previsioni per l'intero esercizio 2026. Directa SIM ha raggiunto oltre 166.000 clienti (+21% rispetto a dicembre 2025), quasi 29.000 nuovi conti rispetto a 33.000 dell'intero esercizio 2025. Il patrimonio della clientela ha raggiunto €11,5bn (+19%), trainato principalmente dalla crescita della base clienti.



Il brokerage margin è €22,4m (+15% rispetto a H1 2025), con net fees a €12,9m (+29%) e net interest a €9,7m (stabile). Utile netto a €7,3m con 27.1% di margine e ROE 25%. Il patrimonio netto è €48,5m, dopo la distribuzione di oltre €11m di dividendi (7.5% dividend yield). CET1 e TCR al 723%, oltre 7 volte il requisito regolamentare minimo.

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