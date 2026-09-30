FOPE, Integrae SIM incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Integrae SIM ha incrementato a 72,5 euro per azione (dai precedenti 50 euro) il target price su FOPE , azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 30%.



Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione semestrale, gli analisti modificano le stime sia per l’anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano ricavi FY26 pari a 112 milioni di euro e un EBITDA pari a 24,55 milioni di euro, corrispondente a una marginalità del 21,9%.



Per gli anni successivi, si aspettano che i ricavi possano aumentare fino a 150,50 milioni di euro (CAGR 25-28: 17,2%) nel FY28, con EBITDA pari a 34,80 milioni di euro (corrispondente ad una marginalità del 23,1%), in crescita rispetto a 20,52 milioni di euro del FY25 (corrispondente ad un EBITDA margin del 21,9%). A livello patrimoniale, stimano per il FY28E una NFP cash positive pari a € 19,56 mln.

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