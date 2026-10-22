Texas Instruments per il quarto trimestre prevede vendite fino a 6,3 miliardi che battono gli analisti

(Teleborsa) - Texas Instruments , il maggiore produttore di chip analogici e per l'elaborazione embedded, ha formulato previsioni di ricavi solide per il trimestre in corso, sostenute dalla domanda proveniente dai settori automobilistico e industriale.



Nel trimestre che si concluderà a dicembre, le vendite si attesteranno tra i 5,8 e i 6,3 miliardi di dollari, ha dichiarato l'azienda mercoledì. Secondo i dati elaborati da Bloomberg, gli analisti avevano previsto in media 5,73 miliardi di dollari.



Per il trimestre in corso, Texas Instruments prevede un utile compreso tra 2,45 e 2,79 dollari per azione, superando le stime di Wall Street, che si attestavano a 2,26 dollari per azione.



Nel terzo trimestre, i ricavi sono cresciuti del 28%, raggiungendo i 6,06 miliardi di dollari (a fronte di una stima media degli analisti di 5,93 miliardi), con un utile di 2,62 dollari per azione, in progresso del 77% sul pari periodo dell'esercizio precedente.



L'azienda intende ampliare la propria capacità produttiva per far fronte all'aumento degli ordini; secondo l'amministratore delegato Haviv Ilan, la spesa per nuovi impianti e macchinari nel 2026 si collocherà probabilmente verso la parte alta del budget previsto, compreso tra 2 e 3 miliardi di dollari. Ilan ha precisato che la possibilità di incrementare l'offerta è limitata dai tempi di attesa per le nuove attrezzature destinate alla produzione di chip, attualmente molto richieste.



Durante una conference call con gli analisti, Ilan ha spiegato che il segmento dei data center rappresenta oggi circa il 13% dei ricavi totali, con una crescita del 95%.

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