Meta Platforms, nel terzo trimestre ricavi e utili battono il consensus

Per il quarto trimestre fatturato atteso tra 73 e 76 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2026 Meta Platforms ha consuntivato ricavi per 64,60 miliardi di dollari, con un incremento del 26% su base annua, sia in termini nominali che a valuta costante, e battendo le stime degli analisti ferme a poco più di 63 miliardi.



Ad agosto, il colosso guidato da Mark Zuckerberg ha annunciato un accordo con 52 procuratori generali per chiudere un contenzioso relativo alla salute mentale degli adolescenti e ai social media, che prevede pagamenti per un importo complessivo fino a circa 18,59 miliardi di dollari. I costi e le spese totali del trimestre sono ammontati a 51,61 miliardi di dollari, con un aumento del 68% su base annua, includendo un onere di 9,89 miliardi di dollari relativo a questo accordo.



Escludendo tale onere, per il terzo trimestre 2026, il risultato operativo, pari a 12,99 miliardi, sarebbe stato superiore di 9,89 miliardi, attestandosi a 22,88 miliardi; l'utile per azione (EPS) diluito, pari a 3,83 dollari, sarebbe stato superiore di 3,57 dollari, attestandosi a 7,40 dollari. L'EPS ha così battuto le previsioni di consensus ferme a 7,0 dollari.



I pagamenti di dividendi ed equivalenti ai dividendi sono stati pari a 1,36 miliardi di dollari. Al 30 settembre 2026, la liquidità, i mezzi equivalenti e i titoli negoziabili ammontavano a 82,45 miliardi di dollari. Il flusso di cassa generato dalle attività operative è stato pari a 32,79 miliardi di dollari, mentre il free cash flow è risultato negativo per 2,12 miliardi di dollari.



Highlight operativi



Il numero medio di persone attive quotidianamente (DAP) nell'intero ecosistema di app è stato pari a 3,64 miliardi nel mese di settembre 2026, con un incremento del 3% su base annua.



Il numero di impression pubblicitarie erogate attraverso la nostra famiglia di app è aumentato del 10% su base annua. Il prezzo medio per inserzione è cresciuto del 14% su base annua.



Al 30 settembre 2026, l'organico contava 66.775 dipendenti, con una riduzione del 15% su base annua.



Nuova categoria di azioni ordinarie di Classe C



Il Cda di Meta ha approvato l'istituzione di una nuova categoria di azioni ordinarie di Classe C, quotate in borsa e prive di diritto di voto, con decorrenza da gennaio 2027.



Outlook



Il CFO Susan Li prevede che il fatturato totale del quarto trimestre 2026 si attesterà in un intervallo compreso tra 73 e 76 miliardi di dollari. Le previsioni tengono conto di un impatto negativo di circa l'1% sulla crescita del fatturato totale su base annua, dovuto alle fluttuazioni dei tassi di cambio (sulla base dei tassi attuali).



Meta sta rivedendo al rialzo le previsioni di spesa per includere l'onere di 9,9 miliardi relativo a procedimenti legali, contabilizzato nel terzo trimestre. Prevede ora che le spese totali per l'intero anno 2026 si collocheranno in un intervallo compreso tra 175 e 179 miliardi di dollari.



Escludendo l'onere legale del terzo trimestre, il CFO continua a prevedere che il risultato operativo del 2026 sarà superiore a quello del 2025.



Le spese in conto capitale per il 2026, inclusi i pagamenti in linea capitale per contratti di leasing finanziario, dovrebbero attestarsi tra 135 e 145 miliardi; un intervallo più circoscritto rispetto alla precedente stima di 130-145 miliardi di dollari.



"Guardando oltre il 2026, stiamo ancora definendo il budget e i piani di capacità per il prossimo anno, ma prevediamo di continuare a investire in modo aggressivo, sia a sostegno del nostro core business che delle iniziative emergenti legate all'intelligenza artificiale (IA). La nostra capacità attuale, insieme a quella che entrerà in funzione, ci offre la flessibilità necessaria per allocare risorse tra l'addestramento dei modelli, la crescita del core business e lo sviluppo e il supporto di nuovi prodotti", ha commentato Susan Li.



E ha concluso: "Guardando al futuro, pur non fornendo una previsione sui ricavi per l'intero anno 2027, riteniamo che i benefici che i nostri investimenti nell'intelligenza artificiale stanno apportando al core business – uniti alle opportunità emergenti derivanti dai progressi nei modelli e dai lanci di prodotti – ci consentiranno di mantenere una solida crescita complessiva dei ricavi per tutto il 2027".



(Foto: Mariia Shalabaieva on Unsplash)

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