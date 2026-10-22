Hermes crolla a Parigi dopo i dati sulle vendite in Cina nel terzo trimestre

(Teleborsa) - Mattinata difficile a Parigi per il brand del lusso Hermes dopo avere riportato nel terzo trimestre vendite in crescita ma sotto le attese. Anche i dati riguardanti la regione che comprende la Cina hanno deluso gli analisti.



I dati sulle vendite



Alla fine di settembre 2026 Hermes ha registrato un fatturato consolidato di gruppo pari a 12,3 miliardi di euro, con un incremento del 5,5% a tassi di cambio costanti rispetto allo stesso periodo del 2025. Le Americhe, il Giappone e l’Europa (esclusa la Francia) sono state le regioni che hanno riportato una crescita particolarmente dinamica.



Le vendite del terzo trimestre hanno raggiunto i 4,1 miliardi, in linea con quelle del secondo trimestre, segnando un aumento del 4,3% a tassi di cambio costanti rispetto allo stesso periodo del 2025. Un incremento inferiore alle aspettative. Tutte le aree geografiche hanno registrato una crescita, fatta eccezione per il Medio Oriente. Qui le vendite si sono contratte del 4,5%, portando il calo complessivo al 30 settembre al 4,3%.



Il mercato cinese



Nel corso dell'ultimo trimestre, Hermès non ha registrato alcuna crescita delle vendite nella regione che comprende la Cina; un segnale che il produttore delle iconiche borse Birkin non è immune alle restrizioni nella spesa che stanno interessando i consumatori cinesi.



"La Grande Cina si è mantenuta stabile nel periodo, all'interno di un contesto più complesso", ha dichiarato giovedì l'azienda in un comunicato.



Nel terzo trimestre, i ricavi nell'area Asia-Pacifico (escluso il Giappone) — il mercato principale per il gruppo del lusso — sono rimasti invariati a tassi di cambio costanti, a fronte di una crescita dell'1,55% prevista dagli analisti. Questa regione genera circa il 40% del fatturato complessivo di Hermès.

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