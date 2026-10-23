Milano 22-ott
48.384 0,00%
Nasdaq 22-ott
28.959 -2,90%
Dow Jones 22-ott
52.868 +0,02%
Londra 22-ott
10.725 0,00%
Francoforte 22-ott
25.372 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 22/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 22/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

Piccolo spunto rialzista per il cambio Euro / CAD, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,39%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,6379, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,6335. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,6423.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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