Analisi Tecnica: EUR/CAD del 22/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre
Piccolo spunto rialzista per il cambio Euro / CAD, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,39%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,6379, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,6335. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,6423.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)