Milano 22-ott
48.384 0,00%
Nasdaq 22-ott
28.959 -2,90%
Dow Jones 22-ott
52.868 +0,02%
Londra 22-ott
10.725 0,00%
Francoforte 22-ott
25.372 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 22/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 22/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

Giornata poco mossa per il cambio Euro / CHF, che chiude la giornata del 22 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,62% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,9183 con area di resistenza individuata a quota 0,9253. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,9159.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```