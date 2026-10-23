Analisi Tecnica: EUR/CHF del 22/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre
Giornata poco mossa per il cambio Euro / CHF, che chiude la giornata del 22 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,62% rispetto alla seduta precedente.
Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,9183 con area di resistenza individuata a quota 0,9253. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,9159.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)