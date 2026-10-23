Milano 22-ott
48.384 0,00%
Nasdaq 22-ott
28.959 -2,90%
Dow Jones 22-ott
52.868 +0,02%
Londra 22-ott
10.725 0,00%
Francoforte 22-ott
25.372 0,00%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 22/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 22/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

La giornata del 22 ottobre chiude piatta per l'indice svizzero, che riporta un -0,03%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dello SMI (Swiss Market Index) rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 14.610,6. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 14.427. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 14.794,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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