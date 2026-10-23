Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 22/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre
La giornata del 22 ottobre chiude piatta per l'indice svizzero, che riporta un -0,03%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dello SMI (Swiss Market Index) rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 14.610,6. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 14.427. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 14.794,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)